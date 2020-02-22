Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на матч с «Ислочью». Команды проведут товарищескую встречу в рамках тренировочного сбора в Турции.
Место в воротах «сине-бело-голубых» займет голкипер Михаил Кержаков, с капитанской повязкой на поле выйдет защитник Игорь Смольников. Также с первых минут сыграют Данила Прохин, Йордан Осорио, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.
Стартовый состав сине-бело-голубых на первый контрольный матч!#ЗенитИслочь pic.twitter.com/oDCTG8DZ01
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 22, 2020
Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.
Также сегодня «Зенит» встретится с минским «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 16:00.
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