Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на матч с «Ислочью». Команды проведут товарищескую встречу в рамках тренировочного сбора в Турции.

Место в воротах «сине-бело-голубых» займет голкипер Михаил Кержаков, с капитанской повязкой на поле выйдет защитник Игорь Смольников. Также с первых минут сыграют Данила Прохин, Йордан Осорио, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Также сегодня «Зенит» встретится с минским «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 16:00.