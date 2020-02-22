Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о визите итальянской полиции. Карабинеры нагрянули в номер в 6 часов утра, разбудив Логинова и проживающего с ним Евгения Гараничева.

«Спали с Евгением, проснулись от того, что к нам вломились. Они сами открыли дверь. Сразу забрали «оружие», видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что полицейских интересовали только его вещи. Логинов добавил, что попросил пригласить переводчика российской команды. Он также отметил, что проверил документы, с которыми прибыли полицейские.

«Это был запрос от IBU. Какое-то недоверие от них», — заявил биатлонист.

Напомним, ранее стало известно, что полицейские изъяли телефон и компьютер Логинова.