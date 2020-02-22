Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о результатах проверки итальянской полицией. Сегодня, 22 февраля, в 6 часов утра карабинеры ворвались в номер Логинова и Евгения Гараничева с обыском, в ходе которого изъяли телефон и компьютер Александра.

«Мне ничего не предъявляли. Меня все это очень сильно расстраивает. Я надеюсь, что это не останется замятым. Надеюсь, что положительный итог выйдет», — заявил Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсмен обратился к болельщикам с благодарностью за поддержку и выразил уверенность, что сборная России не сломается.

Напомним, сегодня Логинову и Гараничеву предстоит выступить на чемпионате мира в эстафете, за Россию также побегут Никита Поршнев и Матвей Елисеев.