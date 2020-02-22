Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, находится на чемпионате мира по биатлону в Антхольце с украинской аккредитацией.

Об этом сообщает журналист Василий Конов у себя в телеграм-канале. По информации Конова, Касперович получил украинскую аккредитацию, так как ему не хватило российской квоты.

Напомним, сегодня, 22 февраля, в отель, где проживает сборная России, ворвалась итальянская полиция. Карабинеры устроили обыск в номерах Касперовича, Александра Логинова и Евгения Гараничева. В ходи проверки были изъяты личные вещи спортсменов, в том числе телефон и компьютер Логинова. Глава СБР Владимир Драчев отправился в полицейский участок.

Сегодня на чемпионате мира состоится мужская эстафета, вместе с Логиновым и Гараничевым за сборную России побегут Матвей Елисеев и Никита Поршнев.