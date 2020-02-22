Петербургский «Зенит» и белорусский клуб «Ислочь» начали контрольный матч на тренировочном сборе в Турции. Стартовый свисток прозвучал в 11:00 по московскому времени, прямая трансляция доступна по ссылке.

Ранее главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак назвал стартовый состав команды. Место в воротах занял голкипер Михаил Кержаков, капитанская повязка досталась защитнику Игорю Смольникову. Семак привлек нескольких футболистов из «Зенита-2»: Данилу Прохина, Леона Мусаева, Кирилла Кравцова и Даниила Шамкина. Также сыграют представители основной команды Йордан Осорио, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.

Сегодня, 22 февраля, петербуржцам предстоит провести еще один матч в Турции, команда встретится с минским «Динамо».