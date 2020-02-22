Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в транспортировке запрещенных препаратов.

Сегодня, 22 февраля, итальянская полиция нагрянула в отель, где проживают российские биатлонисты во время чемпионата мира. Обыски были произведены у Касперовича, а также в номере, где проживают Логинов и Евгений Гараничев.

«Касперович, приезжающий по чужой аккредитации, может заниматься транспортировкой и доставкой допинга», – цитирует постановление IBU журналист Василий Конов у себя в телеграме.

Напомним, ранее стало известно, что Касперович находится на чемпионате мира с украинской аккредитацией, так как ему не хватило квоты в сборной России. Подробности пока не уточняются.