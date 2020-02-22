Предпоследний день чемпионата мира по биатлону в Антхольце начался с обысков в отеле, где проживает сборная России. Итальянские полицейские нагрянули к Александру Касперовичу, Александру Логинову и Евгению Гараничеву. В режиме онлайн рассказываем всё, что известно в данный момент.

11:30 Губерниев не верит, что Касперович в чем-то виноват

Дмитрий Губерниев считает, что Касперович не может быть транспортировщиком допинга на чемпионате мира. «Касперович перевозчик допинга ?? Логинову ??? Фигня это !!! И почему в пятницу в день отдыха никто не обыскивал ???» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

11:00 IBU подозревает Касперовича в транспортировке допинга

IBU подозревает, что Касперович прибыл в Антхольц по чужой аккредитации, чтобы транспортировать запрещенные препараты. «Касперович, приезжающий по чужой аккредитации, может заниматься транспортировкой и доставкой допинга», – цитирует постановление IBU Конов.

Стало известно, что Касперовичу не хватило российской квоты

Журналист Василий Конов сообщил, что Касперович находится на ЧМ с украинской аккредитацией, так как ему не хватило российской квоты. Также Конов располагает информацией, что в Антхольц аккредитована вся семья Драчева.

Логинов рассказал, как проходил обыск

Логинов рассказал, что в ходе обыска полицейские не разрешили спортсменам даже одеться, они были вынуждены сидеть в одних трусах. Россиянин потребовал присутствия переводчика команды, чтобы прочитать текст постановления на итальянском языке. Также Логинов отметил, что ему ничего не предъявили, но полицию интересовали только его вещи. Судя по всему, Гараничева не обыскивали.

Выяснилось, что Касперович приехал на ЧМ с чужой аккредитацией

Стало известно, что полиция прибыла из-за Александра Касперовича. Он приехал на чемпионат мира под чужой аккредитацией, которую сделал через сборную Украины. Пока не сообщается, на чье имя получен бейдж — на Касперовича или представителя украинской команды.

10:00 Драчев дал интервью «Матч ТВ», он едет в полицейский участок

Глава СБР Владимир Драчев нашел минуту, чтобы дать комментарий «Матч ТВ». Он сообщил, что отправляется в полицейский участок для решения вопроса, биатлонисты остаются в отеле. Они будут готовиться к сегодняшней эстафете.

В ходе обысков изъят компьютер и телефон Логинова

Ворвавшись в номер, полицейские первым делом изъяли винтовки биатлонистов. Затем были проверены личные вещи Логинова, изъяты его телефон и компьютер. Их будут изучать на предмет переписок о допинге.

6:00. Полиция нагрянула к Логинову, обыскала его вещи и автомобиль

В 6 утра по местному времени биатлонисты были разбужены визитом полицейских. Они вломились без предупреждения в номер, где спали Логинов и Гараничев. Карабинеры показали постановление, согласно которому инициатором обыска является IBU.