Журналист Василий Конов сообщил, что на чемпионат мира по биатлону в Антхольце аккредитована семья главы СБР Владимира Драчева.

«Семья главы СБР Драчева у него вся там, на чемпионате, на стрельбище. Жена аккредитована точно. Дочь тоже на стрельбище», — написал Конов у себя в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, через кого была сделана аккредитация. Возможно, семья Драчева получила допуск на соревнования из квоты российской команды, но подтверждения этому пока нет.

Напомним, личному тренеру Александру Касперовичу не хватило аккредитации, поэтому он получил ее через сборную Украины. В связи с этим в отель, где проживает сборная России, прибыла итальянская полиция. Карабинеры изъяли телефон и компьютер Александра Логинова, чтобы проверить их на переписку с Касперовичем о допинге. IBU подозревает, что тренер транспортирует запрещенные вещества под чужим именем.

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