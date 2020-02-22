Губерниев: Касперович — перевозчик допинга? Фигня это

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на версию IBU о том, что Александр Касперович транспортирует допинг под чужим именем.

Сегодня в отель сборной России нагрянула итальянская полиция, причиной визита стала аккредитация Касперовича. Выяснилось, что он присутствует на чемпионате мира в Антхольце с украинской аккредитацией.

По мнению IBU, он может перевозить запрещенные препараты, скрываясь под чужим именем. Однако Дмитрий Губрениев уверен, что визит полиции — это провокация.

«Касперович перевозчик допинга ?? Логинову ??? Фигня это !!! И почему в пятницу в день отдыха никто не обыскивал ???» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Касперовичу не хватило аккредитации в российской команде. Также выяснилось, что допуск к соревнованиям получила вся семья Владимира Драчева.