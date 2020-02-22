Петербургский «Зенит» уступает белорусской «Ислочи» после первого тайма в контрольном матче. Игра проходит в рамках тренировочного сбора в Турции, команды ушли на перерыв при счете 0:1.

Автором единственного забитого гола стал защитник «Ислочи» Александр Папуш, отличившийся на 29-й минуте встречи.

В концовке тайма повреждение получил полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, ему понадобилась помощь врачей. Спустя несколько минут футболист смог вернуться в игру. Несмотря на то, что сфолил игрок «Ислочи», штрафной был назначен в сторону ворот «Зенита». Сергей Семак и Игорь Смольников, играющий с капитанской повязкой, обратились к арбитру, но он не стал менять свое решение.

Напомним, сегодня «Зениту» предстоит провести еще один матч, команда встретится с минским «Динамо» в 16:00.