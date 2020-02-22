Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что Александр Касперович находится на чемпионате мира в Антхольце с чужой аккредитацией.

«Мы не можем каждому личному тренеру дать по аккредитации. Есть определённое количество аккредитаций, которое выдаётся на команду», — сказал Драчев, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что аккредитация — это не повод для обысков и обвинений в том, чего Касперович не совершал.

Напомним, IBU подозревает, что Касперович является транспортировщиком допинга. Сегодня в 6 часов утра итальянская полиция нагрянула в отель, где живет сборная России, и обыскала номера Касперовича, Александра Логинова и Евгения Гараничева. Были изъяты телефон и компьютер Логинова, чтобы проверить их на переписки о допинге.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2020 аккредитована вся семья Драчева, однако неизвестно, через кого были сделаны аккредитации.