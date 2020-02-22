Российский биатлонист Александр Логинов, в номере которого полиция устроила обыск, не будет пропускать эстафету на чемпионате мира в Антхольце. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин со ссылкой на главного тренера сборной Анатолия Хованцева.

Эстафета состоится сегодня, 22 февраля, и начнется в 16:45 по московскому времени. Помимо Логинова, сборную России будут представлять Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Напомним, сегодня в 6 часов утра по местном времени полиция ворвалась в номер, разбудив Гараничева и Логинова, и устроила обыск. Карабинеры изъяли телефон и компьютер Логинова, чтобы проверить их на наличие переписки о допинге. Они подозревают, что личный тренер спортсмена Александр Касперович является транспортировщиком запрещенных веществ, так как находится на ЧМ с чужой аккредитацией.