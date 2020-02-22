Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что не располагает информацией по поводу обысков в отеле, где проживают российские биатлонисты.

«У меня нет никакой информации», — сказал Далин, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, сегодня, 22 февраля, в 6 часов утра по местному времени в номер Александра Логинова и Евгения Гараничева ворвалась итальянская полиция. Карабинеры устроили обыск, в ходе которого изъяли ноутбук и телефон Логинова, их будут проверять на наличие переписки о допинге.

Выяснилось, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится на чемпионате мира под чужой аккредитацией. IBU заподозрил специалиста в том, что он транспортирует допинг под чужим именем. Касперович по-прежнему находится в полицейском участке, Логинов готовится к гонке.