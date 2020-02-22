Американский боксёр Деонтей Уайлдер заявил, что не беспокоится по поводу разницы в весе с Тайсоном Фьюри в преддверии их реванша. На официальной церемонии взвешивания вес Фьюри оказался на 19,4 кг больше, чем у Уайлдера.

«Меня не беспокоит вес Тайсона Фьюри. Я всегда дрался с большими парнями, которые были больше меня. Это в итоге только замедлит Фьюри», — заявил Уайлдер, слова которого приводит BoxingScene.

По мнению спортсмена, в супертяжелой категории вес не имеет никакого значения. Уайлдер подчеркнул, что почти всегда был легче соперников и перевесил оппонентов всего раза четыре. Он добавил, что подошел к поединку в отличном физическом и психологическом состоянии, сейчас он готов лучше, чем перед первым боем.

«Собираюсь сделать больно Фьюри», — заявил Уайлдер.