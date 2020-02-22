Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию об обысках в сборной России.

«Думаю, без просьбы или указания IBU тут не обошлось. Сейчас выезжаю на стадион, там будет видно. Забрали Логинова и Гараничева. К этому надо было быть готовыми», — заявил Тихонов, слова которого приводит «Чемпионат».

Экс-спортсмен уверен, что инициатором проверки стал Международный союз биатлонистов (IBU). «А именно — Макс Кобб. Если он меня видит, обходит стороной», — сказал Тихонов.

Напомним, сегодня, в день эстафетной гонки, полиция ворвалась в номер Евгения Гараничева и Александра Логинова. В ходе обысков были изъяты личные вещи Логинова — телефон и ноутбук, в них будут искать переписки о допинге.