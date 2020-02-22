Бывший игрок «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал переход французского защитника Адиля Рами в «Сочи».

По мнению экс-спортсмена, нельзя однозначно утверждать, станет ли Рами усилением для российского клуба.

«Трудно сказать, усиление это или нет. Он уже давно не на виду. Это трансфер за более-менее маленькие деньги с расчетом на хорошего футболиста», – сказал Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Рами является чемпионом мира 2018 года в состав сборной Франции. Однако на турнире в России он не принял участие ни в одном матче своей команды. Футболист перешел в «Сочи» из «Фенербахче», ранее он защищал цвета «Лилля», «Валенсии», «Севильи», «Марселя» и «Милана».

Ранее сообщалось, что «Сочи» дозаявил нападающего Александра Кокорина на весеннюю часть РПЛ. Сегодня, 22 февраля, в России закрылось трансферное окно.