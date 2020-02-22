Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин сообщил, что итальянская полиция искала допинг в номере Александра Касперовича.

«Касперович сказал, что полицейские искали именно допинг в его номере. Они увидели пакет с детскими лекарствами, весь его перепотрошили, чуть ли не обрадовавшись: «Вот же! Нашли», — заявил Занин в эфире «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что, по словам Касперовича, полицейские приехали не из-за аккредитаций, как это указано в постановлении.

Напомним, сегодня, 22 февраля, в отель сборной России нагрянула полиция. Карабинеры провели обыск в связи с тем, что Касперович, личный тренер Александра Логинова, находится на чемпионате мира с украинской аккредитацией. По версии IBU, он транспортирует допинг.