Петербургский «Зенит» и белорусский клуб «Ислочь» сыграли вничью в товарищеском матче на сборе в Турции. Игра завершилась со счетом 1:1.

Первый гол был забит в стартовом игровом отрезке, отличился защитник «Ислочи» Александр Папуш на 29-й минуте. «Зенит» смог отыграться после перерыва, автором точного удара стал полузащитник Себастьян Дриусси.

В составе «сине-бело-голубых» выступили несколько игроков «Зенита-2»: Кирилл Кравцов, Леон Мусаев, Данила Прохин и Даниил Шамкин. Ворота защищал Михаил Кержаков, капитанская повязка досталась защитнику Игорю Смольникову.

Сегодня, 22 февраля, «Зениту» предстоит провести еще один контрольный матч, соперником станет минское «Динамо». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16:00.