Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил, как у российского тренера Александра Касперовича оказалась украинская аккредитация.

«Информация о том, что украинская делегация выдала аккредитацию по своей квоте тренеру Александру Касперовичу, не соответствует действительности», — заявил Брынзак, слова которого приводит Biathlon.com.ua.

Брынзак подчеркнул, что Касперович не жил в Антхольце по украинской аккредитации, он попросил карту у одного из представителей делегации в день гонки преследования, чтобы подсказывать Александру Логинову. По словам главы ФБУ, спортивный директор IBU заметил нарушение и потребовал сдать аккредитацию для аннулирования.

Брынзак отметил, что вчера аккредитацию вернули украинской делегацией, ей снова пользуется представитель команды.

«Ни полиция, ни кто-либо другой не изымал украинскую аккредитацию у тренера Касперовича», — сказал специалист.