Международный союз биатлонистов (IBU) опроверг информацию о том, что члены семьи Владимира Драчева аккредитованы на чемпионат мира в Антхольце. Ранее СМИ сообщали, что Драчев сделал пропуски для супруги и дочери, а личный тренер Александра Логинова Александр Касперович остался без аккредитации.

Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-центр IBU, информация не соответствует действительности.

Напомним, об аккредитациях для семьи Драчева рассказал спортивный журналист Василий Конов. «Семья главы СБР Драчева у него вся там, на чемпионате, на стрельбище. Жена аккредитована точно. Дочь тоже на стрельбище» — написал Конов.

Сегодня в 6 часов утра в номер Александра Логинова и Евгения Гараничева ворвалась полиция. Карабинеры устроили обыск, в ходе которого изъяли телефон и компьютер Логинова, чтобы проверить его на наличие переписок о допинге.