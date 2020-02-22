На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, стартовала женская эстафета. Спортсменки отправились на дистанцию в 13:45 по московскому времени.

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Сборную России представляют Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина, которой доверили финишный этап.

Биатлонисткам предстоит преодолеть по шесть километров с двумя огневыми рубежами — из положений лежа и стоя. На каждой стрельбе можно использовать по три дополнительных патрона. Если этого окажется недостаточно, чтобы закрыть все мишени, спортсменкам придется бежать штрафные круги.