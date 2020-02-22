Биатлонист Евгений Гараничев рассказал об обысках в отеле, где проживает сборная России во время чемпионата мира в Антхольце.

По словам Гараничева, полицейские продемонстрировали запрос на итальянском языке. Они никого не впускали в номер, разрешили позвать только менеджера. Гараничев объяснил, что обыск был связан с допинговым прошлым Александра Логинова, полицейские проверили все его личные вещи.

«19 февраля пришёл запрос из IBU. И вот они три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой», — сказал Гараничев в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что полицейские изъяли устройства, чтобы скопировать данные

«Мне сказали, что ко мне никаких вопросов. Мои вещи не трогали», — подчеркнул Гараничев.

Напомним, сегодня, 22 февраля, Логинов и Гараничев примут участие в эстафетной гонке на чемпионате мира.