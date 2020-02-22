Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в отношении Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова.

«IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit», — гласит сообщение, текст которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Касперовича и Логинова обыскала итальянская полиция. Карабинеры прибыли в отель сборной России по запросу IBU, так как Касперович был замечен с чужой аккредитацией. Позднее стало известно, что ему не хватило российской квоты, поэтому он попросил бейдж у одного из представителей украинской делегации. Касперович не жил с чужой аккредитацией в Антхольце, а лишь присутствовал на гонке преследования, чтобы подсказывать Логинову на трассе.

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 евро, а не уголовное преследование.