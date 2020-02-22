Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов попал в стартовый состав на матч против «Леганеса» в 25-м туре чемпионата Испании. Игра состоится сегодня, 22 февраля, и начнется в 15:00 по московскому времени.

Матч будет проходить в Виго на стадионе «Балаидос». Стартовый состав «Сельты» выглядит следующим образом: Рубен, Мальо, Мурильо, Оласа, Араухо, Йокушлу, Брадарич, Рафинья, Д. Суарес, Аспас, Смолов.

Обслуживать матч будет бригада арбитров во с Хосе Мунуэра Монтерой. В роли его ассистентов выступят Альфонсо Баэна Эспехо и Иньиго Прието Допес де Серайн. Резервным судьей назначен Карлос Перес Фернандес.

На данный момент «Сельта» располагается на 18-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 21 очко в 24 матчах. «Леганес» идет на предпоследней, 19-й строчке с 19 очками. Возглавляет таблицу мадридский «Реал».