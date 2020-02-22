Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, как итальянская полиция обыскивала Александра Логинова. Сегодня, 22 февраля, карабинеры ворвались в номер спортсменов и проверили все личные вещи Логинова.

«Логинов больше злился, чем нервничал. Ему дали записать контакты с телефона, чтобы позвонить жене и друзьям, но спрашивали, кто это такие. Про витамины расспрашивали», — заявил Гараничев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам спортсмена, у Логинова даже забрали документы, с которыми он проходит контроль. Полицейские забрали винтовки и сложили их около двери сразу же, как появились в номере, отметил Гараничев.

Напомним, выяснилось, что обыск был связан с личным тренером Логинова Александром Касперовичем, который находился на трассе с чужой аккредитацией. Он подозревается в распространении допинга.