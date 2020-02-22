В рамках лыжной многодневки «Ски Тур» завершилась квалификация классической спринтерской гонки в Тронхейме (Норвегия). Лучшее время показал норвежец Йоханнес Клэбо.

От сборной России квалификацию преодолели шесть спортсменов: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Андрей Ларьков, Евгений Белов и Денис Спицов. Единственным, кто не прошел отбор, стал Артем Мальцев, показавший 32-й результат.

У женщин лучшее время показала шведка Йонна Сундлинг, норвежка Тереза Йохауг прошла квалификацию с третьим результатом. Ни одной из россиянок не удалось выйти в четвертьфинал.

Напомним, четвертьфинальные забеги стартуют в 15:00 по московскому времени. Сначала пробегут женщины, затем — мужчины. Лидерами «Ски Тура» идут Большунов и Йохауг.