Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал обыски в расположении команды.

«Это заказ. Если это от IBU, они могли сделать это вчера, позавчера после гонки. Да даже и сегодня после гонки», — заявил Хованцев, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению Хованцева, необходимо было сделать так, чтобы обыск не повлиял на состояние спортсменов, которые сегодня побегут эстафету.

«Со стороны IBU идёт наступление на РФ. Этот случай не вписывается ни в какие рамки – они пишут письмо, чтобы был проведён обыск», — сказал Хованцев.

Напомним, сегодня в 6 часов утра в номер Александра Логинова и Евгения Гараничева ворвалась полиция, были изъяты вещи спортсменов. IBU подозревает личного тренера Логинова Александра Касперовича в транспортировке допинга.