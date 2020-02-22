В Тронхейме (Норвегия) началась спринтерская гонка классическим стилем, которая проходит в рамках лыжной многодневки «Ски Тур». Спортсменки вышли на старт в 15:00 по московскому времени.

Сначала состоятся четвертьфинальные забеги у женщин, затем — у мужчин. Ни одна из россиянок не смогла преодолеть квалификацию. Лучшее время в отборе показала шведка Йонна Сундлинг, Тереза Йохауг финишировала с третьим результатом.

Мужскую сборную России будут представлять шесть спортсменов: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Андрей Ларьков, Евгений Белов и Денис Спицов. Единственным представителем команды, не вышедшим в решающую стадию, стал Артем Мальцев.

«Ски Тур» завершится завтра, 23 февраля, в общем зачете лидирует Большунов.