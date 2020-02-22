Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, как была настроена на эстафету. Она бежала на первом этапе и уступила лишь итальянке, использовав один дополнительный патрон на второй стрельбе. После Юрловой в борьбу вступила Ирина Старых.

«Нас сегодня утром разозлили, очень разозлили», — сказала Юрлова в эфире Первого канала. Спортсменка имела в виду ситуацию с обыском в номере Евгения Гараничева и Александра Логинова.

Биатлонистка отметила, что узнала обо всем уже за завтраком. «Даже на зарядке было много корреспондентов, Логинов давал интервью. Когда увидела, как он дает интервью, поняла, что произошло что-то серьезное», — сказала россиянка.

Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация придала ей мотивации.

«Чувствуется двойная ответственность, вдвойне мотивационный настрой», — сказала Екатерина.