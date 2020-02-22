Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин отреагировал на информацию о том, что Александр Касперович находился на чемпионате мира с чужой аккредитацией.

Специалист попросил аккредитацию у представителя украинской делегации, чтобы подсказывать Александру Логинову на трассе во время гонки преследования. У Касперовича не было своей аккредитации, так как на него не хватило российской квоты.

«У меня есть информация, что Драчёв специально не хотел давать Касперовичу аккредитацию. Запретил ему, возможно, неприязнь к тренеру или ещё что-то», — заявил Аликин, слова которого приводит РИА «Новости».

Аликин подчеркнул, что Драчев сделал аккредитации своей семье, а тренер лидера команды остался без пропуска на стадион.

Напомним, из-за аккредитации Касперовича в расположение сборной России прибыла полиция и устроила обыск.