Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Команду представляли Сюнневе Сулемдал, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Усльбю-Ройселанн.

Серебряные медали завоевали представительницы сборной Германии: Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс и Дениз Херманн. Замкнула тройку лидеров сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Алены Пидгрушной.

Сборная России заняла восьмое место. На первом этапе бежала Екатерина Юрлова-Перхт, она передала эстафету Ирине Старых, уступив только итальянке. Старых тоже справилась со своим этапом. Светлана Миронова ушла на штрафной круг, Куклина также провела свою часть гонки неудачно.

Сегодня, 22 февраля, в 16:45 состоится мужская эстафета.