Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему Александру Касперовичу не выдали аккредитацию на чемпионат мира в Антхольце.

Хованцев пояснил, что у команды не было лишних аккредитаций.

«У нас сейчас восемь человек работают, они же занимают места. По квоте, можем взять 20 человек: восемь – сервис, три женских, три мужских тренера. Плюс я, врач, два массажиста», — сказал Касперович, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, во время гонки преследования Касперович был замечен с украинской аккредитацией, он попросил ее, чтобы подсказывать Александру Логинову на трассе. В связи с этим в расположение сборной России нагрянула итальянская полиция и устроила обыск. IBU подозревает, что Касперович транспортировал допинг.