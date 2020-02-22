Анастасия Гулякова победила в финале Кубка России по фигурному катанию, который завершился в Великом Новгороде. По сумме двух выступлений воспитанница Алексея Мишина набрала 213,72 балла.

На втором месте расположилась Анастасия Губанова, которая сейчас тренируется в группе Евгения Рукавицына. Она перешла к нему от Елены Буяновой, под руководством которой занималась в Москве. Судьи оценили ее выступление на 208,81 балла.

Замкнула тройку лидеров еще одна представительница группы Рукавицына Мария Талалайкина, набравшая 199,98 балла. Спортсменка шла четвертой после короткой программы, на поднялась на третье место после произвольной.

Анастасия Тараканова, которая была последней после первого дня соревнований, не вышла на произвольную программу.