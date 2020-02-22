Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком огласил стартовый состав на контрольный матч против минского «Динамо».

Место в воротах петербургской команды займет голкипер Андрей Лунев. С капитанской повязкой на поле выйдет защитник Бранислав Иванович, также с первых минут сыграют Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Игра состоится сегодня, 22 февраля, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Ранее сегодня «Зенит» уже провел один матч: команда сыграла вничью с белорусской «Ислочью», встреча завершилась со счетом 1:1.