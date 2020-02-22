Российский лыжник Александр Большунов пробился в полуфинал спринтерской гонки в Тронхейме (Норвегия). Соревнования проходят в рамках многодневки «Ски Тур», которая входит в программу Кубка мира.

В четвертьфинале Большунов бежал во втором забеге, он финишировал вторым. Первым стал норвежец Эрик Вальнес, россиянин уступил ему 0,13 секунды. Ранее в полуфинал вышли Йоханнес Клэбо и Пол Голберг, также представляющие Норвегию.

Андрей Ларьков и Евгений Белов бежали в первом забеге, они не смогли пробиться в следующую стадию соревнований. В третьем забеге Россию будут представлять Глеб Ретивых, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Андрей Мельниченко будет стартовать в четвертом забеге.

Напомним, в женской сборной России ни одной из спортсменок не удалось преодолеть квалификацию.