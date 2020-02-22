В Турции начался футбольный матч между «Зенитом» и минским «Динамо». Встреча носит товарищеский характер, арбитр дал стартовый свисток в 16:00 по московскому времени.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выставил на игру основной состав, место в ворота занял Андрей Лунев. С первых минут на поле появились Малком, Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Для «сине-бело-голубых» этот матч стал вторым за сегодняшний день, ранее петербуржцы сыграли с белорусским клубом «Ислочь». Семак вызвал на игру нескольких представителей «Зенита-2»: Леона Мусаева, Данилу Прохина, Даниила Шамкина и Кирилла Кравцова. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея 45 очков после 19 туров.