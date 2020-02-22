В итальянском Антхольце началась мужская эстафетная гонка, которая проходит в рамках чемпионата мира по биатлону. Спортсмены вышли на старт в 16:45 по московскому времени.

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За сборную России на первом этапе побежит Евгений Гараничев, затем в борьбу вступит Матвей Елисеев. Он передаст эстафету Никите Поршневу, финишировать будет лидер команды Александр Логинов. Спортсмены преодолеют по 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Сборную Норвегии будут представлять братья Тарьей и Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен и Йоханнес Дале. За Францию побегут Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе.

Ранее завершилась женская гонка, победу одержала сборная Норвегии. Россиянки заняли восьмое место.