Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с обысками в расположении команды.

Он пояснил, что поступило обращение от 19 февраля, чтобы провести расследование в отношении Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Специалист не входит в тренерский штаб сборной России, поэтому СБР не сделал ему аккредитацию.

«Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире. Потому что такое пристальное внимание к сборной России, только сумасшедший может что-то принимать», — заявил Драчев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Специалист выразил надежду на то, что Логинова не будут никуда возить. Сегодня россиянин однозначно выступит в эстафете, подчеркнул Драчев.

«Нам нестрашно, потому что мы спокойны и чисты. Неприятная ситуация, мы не понимаем позицию IBU», — сказал глава IBU.