Тренер Владислав Жовнирский, под руководством которого тренируются юниоры Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, рассказал о работе с фигуристами. В финале Кубка России спортсмены заняли первое место в своей возрастной категории.

Жовнирский отметил, что Мухаметзянова и Миронов проводят хороший сезон, они выиграли серебряные медали в финале Гран-при и на юношеской Олимпиаде.

«Ребята показали хороший прогресс, они нас радуют, хотя Диана находится сейчас в таком возрасте, когда идет постоянная борьба с лишним весом», — сказал Жовнирский в интервью ФФККР.

Тренер подчеркнул, что это объективная данность, с которой сейчас ничего нельзя сделать. По словам Жовнирского, пубертат влияет на координацию, поэтому Миронову иногда сложно бросить и поймать партнершу.

«А так в целом, спортсмены идут по восходящей – владеют тройным лутцем и флиппом», — сказал Жовнирский. Он добавил, что у Дианы на втором старте подряд не получается лутц, так как есть тренерский просчет в подготовке.