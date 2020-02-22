Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал спринтерской гонки в рамках многодневки «Ски Тур». В полуфинальном забеге он упал на финишной прямой и занял последнее, шестое место.

Победителем забега стал норвежец Йоханнес Клэбо, второй результат показал его соотечественник Пол Голберг. Ещё два норвежца — Финн Хоген Крог и Эрик Вальнес — вышли в решающую стадию соревнований лаки-лузерами.

Из второго полуфинального забега дальше прошли норвежец Эмиль Иверсен и итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Глеб Ретивых стал третьим и завершил выступление.

Напомним, в женской сборной России ни одна из спортсменок не смогла преодолеть квалификацию.