В Тронхейме (Норвегия) завершилась спринтерская гонка, которая проходила в рамках лыжной многодневки «Ски Тур». Победу одержала представительница Норвегии Майкен Касперсен Фалла.

На второй строчке расположилась шведка Йонна Сундлинг, замкнула тройку лидеров швейцарская лыжница Надин Фэндрих. Также в финальном забеге приняли участие шведка Анна Дювик и норвежки Анна Свендсен и Хейди Венг. Тереза Йохауг вылетела в полуфинале.

У мужчин победу одержал Йоханнес Клэбо, вторым стал Пол Голберг, третьим — Эрик Вальнес, все спортсмены представляют Норвегию.

Россиянин Александр Большунов не смог пробиться в финал. В полуфинальном забеге он упал на финишной прямой и занял шестое место. Глеб Ретивых в своем забеге стал третьим, этого не хватило для выхода в решающую стадию гонки.