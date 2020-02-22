Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал свое мнение по поводу скандала с поддельной аккредитацией личного тренера Александра Логинова Александра Касперовича.

Слова Драчева цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Он приехал сам. Как турист. И то, что он взял украинскую аккредитацию – чисто его проблемы. А еще он устроил проблемы всей сборной», — сказал Драчев, добавив, что решении о наказании Касперовича будет принято позже.

По мнению Драчева, Касперович сам себя наказал. «Он сделал плохо не себе, а Саше. Зачем бегать с чужими аккредитациями? Тем более там, где не положено», — заявил Драчев.

Напомним, сегодня в номерах Александра Логинова и Александра Касперовича прошли обыски, поскольку тренер находился на чемпионате мира с поддельной акредитацией.