Тренер сборной России по биатлону Юрий Бородавко прокомментировал выступление своего подопечного Александра Большунова в спринте на пятом этапе лыжной многодневки «Ски Тур» в Тронхейме.

Слова Бородавко цитирует портал РИА Новости. По мнению Бородавко, падение россиянина в полуфинале спринта классическим стилем вышло очень обидным. «Он пытался перестроиться в лыжню, которая шла посередине, и лыжи не попали в лыжню, или попал палкой в лыжу, в общем, сам ошибся, не справился именно с перестроением и упал», — сказал тренер.

Бородавко выразил надежду на то, что Большунов не получил травму при падении, а также заявил, что лыжник расстроился из-за инцидента. «Завтра будет бороться, завтра гонка», — сказал тренер.

Напомним, Александр Большунов не смог выйти в финал классического спринта на «Ски Туре» из-за падения на финише гонки.