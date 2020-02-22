Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин рассказал о том, откуда он узнал об инциденте с обысками полиции в номерах сборной России на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

«Я узнал о происходящем в восемь часов утра из прессы и в данный момент жду информации от итальянской полиции», — сказал Далин, чьи слова приводит портал телеканала «Матч ТВ».

Как отметил глава IBU, в Антхольце не присутствует антидопинговый менеджера IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен, именно по ее заявлению итальянская полиция пришла с обысками в отель сборной России.

Напомним, во время гонки преследования на ЧМ тренер Александр Касперович был замечен с украинской аккредитацией, он попросил ее, чтобы подсказывать Александру Логинову на трассе. В связи с этим в расположение сборной России приехала итальянская полиция и устроила обыск.