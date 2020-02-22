Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов прокомментировал скандал с поддельной аккредитацией Александра Касперовича, из-за которого сегодня утром произошли обыски в расположении сборной России.

Слова Нуждова цитирует портал РИА Новости. Нуждов рассказал, что спрашивал у Касперовича, обращался ли тот в СБР за аккредитацией.

«Он ответил, что еще на сборе в Риднау перед чемпионатом мира спрашивал у Белозерова, есть ли возможность получить аккредитацию», — сказал Нуждов, добавив, что Белозеров после разговора с начальством Касперовичу отказал, поскольку все аккредитации посчитаны и их всего 20 штук.

«Более Касперович ни к кому, ни за чем не обращался. В том числе за аккредитацией «гость СБР», — сказал Нуждов, добавив, что статус «гостя СБР» ничего не дает и равняется просто билету на соревнования.