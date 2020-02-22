Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафетную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольце, Италия.

В составе сборной Франции золотую медаль выиграли Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе. Второе место заняла команда Норвегии, она проиграла лидерам более 20 секунд, на штрафной круг заехал Ветле Шостад Кристиансен. Третье место у команды Германии, на последнем рубеже

Сборная России сумела прийти к финишу четвертой. Первый этап бежал Евгений Гараничев с тремя дополнительными патронами, второй — Матвей Елисеев с двумя, третий — Никита Поршнев с двумя. Александр Логинов также на последнем рубеже использовал два дополнительных патрона.

Лидерам россияне проиграли 1 минуту и 44,7 секунды.

Завтра программа биатлонного чемпионата мира завершится двумя гонками с общего старта. Женский масс-старт начнется в 14:30, мужской стартует в 17:00 по московскому времени.