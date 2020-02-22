Петербургский «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в контрольном матче на третьем тренировочном сборе зимнего межсезонья в Турции.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте встречи, в составе минского «Динамо» отличился Владислав Климович. «Зенит» успел восстановить равновесие до конца тайма, на 44-й минуте забил Юрий Жирков.

Во втором тайме команды обошлись без забитых мячей.

Отметим, сегодня, 22 февраля, «Зенит» уже сыграл один товарищеский матч на сборах. Команда Сергея Семака утром сыграла матч против клуба «Ислочь» из Беларуси. Игра также завершилась со счетом 1:1, в составе «Зенита» отличился Себастьян Дриусси, у белорусской команды забил Александр Папуш.

Уже на следующей неделе «Зенит» сыграет первый матч в рамках возобновившегося чемпионата России — команда дома примет московский «Локомотив».