Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о том, как прошел его этап в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

В эфире «Матч ТВ» Гараничев отметил, что стрельба была не очень удачной: «На лежке был досадный промах, на второй стрельбе надо было доставать группу». По словам биатлониста, ему хотелось побыстрее отстреляться, чтобы достать группу, однако его сгубили два промаха на стойке.

«На первом круге сломали палку словенцу или словаку, и когда он начал перестраиваться, мне он тоже палку сломал, только метров через 300 тренеру удалось подбежать и дать мне палку», — рассказал Гараничев об инциденте в самом начале эстафеты.

Напомним, Россия стала лишь четвертой в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону. Гараничев бежал первый этап.