Российский лыжник Александр Большунов остался лидером общего зачета лыжной многодневки «Ски Тур» перед финальной гонкой.

После не очень удачного спринта классическим стилем в Тронхейме Большунов все еще идет лидером таблицы, опережая ближайших конкурентов минимум на полминуты. Норвежец Пол Голберг проигрывает Большунову перед последней гонкой 34 секунды.

На третьем месте идет норвежец Финн Хаген Крог, он проигрывает одну минуту и 35 секунд. На четвертом месте с отставанием в минуту сорок секунд расположился Шюр Рете.

Напомним, в сегодняшнем спринте Большунов вылетел в полуфинале, допустив досадное падение.

Завтра мужчины пробегут на «Ски Туре» заключительную гонку — гонку преследования классическим стилем. Начало назначено на 15:20 по московскому времени.