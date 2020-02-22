Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов высказал мысль о завершении карьеры в ближайшем будущем из-за преследования со стороны IBU.

Слова Логинова цитирует портал «Спорт-Экспресс». На слова журналиста о том, готов ли Логинов к дальнейшим нападкам со стороны Международного союза биатлонистов, спортсмен отметил, что уже ничему не удивляется.

«Видимо, они пытаются ускорить процесс завершения карьеры. Если так будет лучше, наверное, так надо и сделать», — сказал Логинов, отметив, что он уже не молодеет.

По мнению спортсмена, кому-то от его завершения карьеры может быть комфортно. «IBU, видимо, так хочет», — сказал Логинов.

Напомним, сегодня в день мужской эстафеты в расположении сборной России в 6 утра по местному времени начались обыски полиции. Полицейские провели обыски в номерах Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.